Festival Tulipani di Seta Nera in finale anche un cortometraggio messinese

Un cortometraggio diretto da un regista messinese è tra i finalisti del Festival Tulipani di Seta Nera, evento promosso dalla Rai. Il film si intitola “Il Giardino dei Segreti” e è stato scelto tra numerose opere che affrontano temi sociali e di inclusione. La selezione avviene nell’ambito di un festival internazionale dedicato alla valorizzazione di produzioni audiovisive con contenuti legati a questi argomenti.

Il cortometraggio “Il Giardino dei Segreti”, scritto e diretto dal giovane messinese Giovanni Giuffrè, è stato selezionato tra i finalisti del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, evento promosso dalla Rai che valorizza opere audiovisive dedicate a tematiche sociali, inclusione e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Tulipani di Seta Nera, torna il Festival Internazionale della Cinematografia SocialeLa nuova edizione di "Tulipani di Seta Nera" porta ospiti e visioni internazionali per dare voce ai luoghi dell’anima. Tulipani di Seta Nera: 540 opere, record storico per il festival 2026La diciannovesima edizione del festival Tulipani di Seta Nera ha raggiunto un record storico con 540 opere inviate per la selezione. Temi più discussi: Torna con la sua 19ª edizione il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera; Torna Tulipani di Seta Nera, il festival 2026 della cinematografia sociale è da record; Antonia Liskova e Alessio Vassallo testimonial di Tulipani di Seta Nera; Torna Tulipani di Seta Nera, festival del cinema sociale. Il corto Il Giardino dei Segreti del messinese Giovanni Giuffrè finalista al Festival Tulipani di Seta NeraMESSINA. Il cortometraggio Il Giardino dei Segreti, scritto e diretto dal giovane messinese Giovanni Giuffrè, è stato selezionato tra i finalisti del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, e ... letteraemme.it Cinema, dal 7 al 10 maggio torna il Festival Tulipani di Seta NeraRoma, 2 apr. (askanews) – Torna il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di ... msn.com Tulipani di Seta Nera 2026 – in collaborazione con Rai Cinema Channel | RaiPlay: dal 7 al 10 maggio Alessio Vassallo_Paola Tassone_Antonia Liskova_Diego Righini_Ph. Leila Leam Roma, 2 aprile 2026 – Torna con la sua 19ª edizione il Festival Internazio - facebook.com facebook