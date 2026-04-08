Le borse azionarie hanno registrato una diminuzione dei valori nelle ultime settimane. Secondo un esperto di investimenti, il calo delle quotazioni può rappresentare un’opportunità per chi ha un orizzonte di investimento a lungo termine. La fase di contrazione dei mercati è stata analizzata in modo dettagliato, evidenziando come i prezzi più bassi possano creare nuove possibilità di guadagno.

Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, analizza l'attuale fase di contrazione dei mercati azionari, evidenziando come il calo delle valutazioni possa offrire opportunità interessanti investe con un orizzonte temporale esteso. L'attenzione degli operatori finanziari è focalizzata su quanto gli scenari legati al conflitto in Medio Oriente siano già stati assorbiti dai prezzi degli asset. Richard Flax ha approfondito questo tema in una nota dedicata alla pressione sulle azioni e alla . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse in calo: ecco perché i prezzi bassi aprono nuovi guadagni

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Il greggio americano (Wti) balza a 117 dollari poi ripiega sotto i 113. Borse deboli. Dalle raffinerie più benzina e diesel rispetto al fabbisogno domestico - facebook.com facebook