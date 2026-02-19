Sovraindebitamento firmato il protocollo fra Comune di Francavilla al Mare e commercialisti

Il Comune di Francavilla al Mare ha firmato un protocollo con i commercialisti per combattere il sovraindebitamento. La causa è l’aumento di famiglie che non riescono a pagare i debiti e cercano aiuto. Il nuovo accordo permette di offrire consulenze gratuite e assistenza per ristrutturare i debiti. In questo modo, cittadini e famiglie potranno ricevere supporto concreto per gestire le proprie finanze. La collaborazione tra enti pubblici e professionisti mira a facilitare un percorso di uscita dalla crisi economica.

Francavilla al Mare: Un Nuovo Percorso per Affrontare il Sovraindebitamento. Francavilla al Mare apre un nuovo fronte nella lotta contro il sovraindebitamento, offrendo un servizio di supporto e orientamento a cittadini e famiglie in difficoltà economica. Un protocollo d’intesa tra il Comune, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti e un Organismo di composizione della crisi mira a fornire assistenza legale e a facilitare l’accesso alle procedure previste dalla normativa, offrendo una concreta via d’uscita a chi si trova in situazioni insostenibili. L’iniziativa, presentata giovedì 19 febbraio, risponde a una crescente necessità di supporto in un contesto economico sempre più complesso.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Sovraindebitamento, firmato il protocollo fra Comune di Francavilla al Mare e commercialisti: ecco a cosa serveIl Comune di Francavilla al Mare ha firmato giovedì 19 febbraio un accordo con i commercialisti per aiutare le persone sovraindebitate.

Francavilla, siglato il protocollo fra l'ordine dei commercialisti e Risco: garantita assistenza ai contribuenti nella riscossioneL’Ordine dei commercialisti di Chieti e Risco srl hanno firmato oggi un accordo per migliorare il supporto ai contribuenti nella riscossione.

