La Juventus perde ancora punti contro la Lazio, nonostante abbia avuto molte occasioni da rete. Capuano commenta:

Capuano analizza Juve Lazio: bianconeri imprecisi sotto porta nonostante la mole di gioco, biancocelesti colpevoli di non aver chiuso i conti. Il pareggio in rimonta della Juventus contro la Lazio continua a far discutere, dividendo critica e tifosi tra chi vede il bicchiere mezzo pieno per la reazione caratteriale nel finale e chi recrimina per le troppe occasioni gettate al vento durante i novanta minuti. A sintetizzare perfettamente i temi della serata dell’ Allianz Stadium è stato il giornalista Giovanni Capuano, che attraverso il suo profilo X ha offerto una lettura estremamente pragmatica del 2-2 finale, mettendo sulla bilancia sia le recriminazioni arbitrali che i limiti strutturali mostrati dalla squadra di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capuano “bacchetta” la Juve: «Per l’ennesima volta non vince una partita in cui ha costruito molto più di quanto raccolto». Il commento

