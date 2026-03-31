Bosnia Italia 5-2 dcr | azzurri eliminati ai rigori niente Mondiale ed ennesima umiliazione

La partita tra Bosnia e Italia si è conclusa con un risultato di 5-2 ai rigori dopo i tempi supplementari, eliminando gli azzurri dalla qualificazione ai Mondiali del 2026. La sfida, valida per la finale playoff, si è giocata a livello internazionale e ha portato all’eliminazione della squadra italiana, che non potrà partecipare alla prossima fase mondiale. La gara ha visto diversi momenti di tensione e molte occasioni da rete.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 5-2 dcr: sintesi e moviola. ITALIA ELIMINATA! Niente Mondiali, decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante. 118′ TIRO TAHIROVIC – Conclusione dal limite, pallone che sfiora il palo. 105′ COLPO DI TESTA PIO ESPOSITO – Traversone di Palestra, l’attaccante impatta sul secondo palo ma trova la pronta risposta di Vasilj 102′ PROTESTE ITALIA – Palestra si invola in campo aperto, atterrato al limite dell’area da Muharemovic in scivolata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bosnia Italia 5-2 dcr: azzurri eliminati ai rigori, niente Mondiale ed ennesima umiliazione Articoli correlati LIVE Bosnia-Italia 5-2 d.c.r., Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: doccia fredda! Azzurri eliminati ai rigoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Bajraktarevic tira alla sinistra di Donnarumma che tocca ma non para. Leggi anche: Bosnia-Italia 5-2 (d.c.r): disastro Mondiale: azzurri fuori ai rigori dopo gli errori di Pio Esposito e Cristante Contenuti e approfondimenti su Bosnia Italia Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Play-off mondiali: l’Italia supera l’Irlanda del Nord con i gol di Tonali e Kean, martedì a Zenica la finale con la Bosnia ed Erzegovina; Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali della finale dei playoff Mondiali 2026; Qualificazioni Mondiali 2026, Bosnia-Italia: le probabili formazioni, lo stadio di Zenica e cosa succede in caso di pareggio. Tutto quello che c'è da sapere. Live Bosnia-Italia 2-1, Pio Esposito sbaglia dal dischettoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Finale playoff Mondiali 2026, Italia sconfitta ai rigori dalla Bosnia. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it Bosnia-Italia finisce 1-1 dopo 120 minuti più recupero. La partita si deciderà ai calci di rigore. Il destino degli azzurri sarà determinato dai tiri dagli 11 metri. #IlMessaggero #BosniaItalia #Italia #Nazionale - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com