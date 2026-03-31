Bosnia Italia 5-2 dcr | azzurri eliminati ai rigori niente Mondiale ed ennesima umiliazione

Da juventusnews24.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Bosnia e Italia si è conclusa con un risultato di 5-2 ai rigori dopo i tempi supplementari, eliminando gli azzurri dalla qualificazione ai Mondiali del 2026. La sfida, valida per la finale playoff, si è giocata a livello internazionale e ha portato all’eliminazione della squadra italiana, che non potrà partecipare alla prossima fase mondiale. La gara ha visto diversi momenti di tensione e molte occasioni da rete.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 5-2 dcr: sintesi e moviola. ITALIA ELIMINATA! Niente Mondiali, decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante. 118′ TIRO TAHIROVIC – Conclusione dal limite, pallone che sfiora il palo. 105′ COLPO DI TESTA PIO ESPOSITO – Traversone di Palestra, l’attaccante impatta sul secondo palo ma trova la pronta risposta di Vasilj 102′ PROTESTE ITALIA – Palestra si invola in campo aperto, atterrato al limite dell’area da Muharemovic in scivolata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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