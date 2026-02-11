L' assessore Magnacca incontra il ceo della fiera Lineapelle | L' Abruzzo cresce nel settore moda e vola nell' export

Da ilpescara.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore Magnacca ha incontrato il CEO di Lineapelle durante la fiera internazionale. Hanno parlato delle opportunità per l'Abruzzo nel settore moda e dell'aumento delle esportazioni. La regione sta facendo passi avanti nel mercato della pelle e dei materiali fashion.

L'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca sta partecipando a “Lineapelle Internazional Leather Fair” fiera internazionale leader nel settore della pelle e dei materiali per la moda Anche l'Abruzzo partecipa alla fiera “Lineapelle Internazional Leather Fair”, leader nel settore della filiera della pelle e dei materiali per la moda. L’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca che sta partecipando a “Lineapelle Internazional Leather Fair” e che stamane ha avuto un incontro con l'amministratore delegato, Fulvia Bacchi. Lineapelle è una vetrina globale per pelli, cuoi, materiali sintetici e tessuti, uno spazio dove si presentano collezioni, tendenze, innovazione tecnologica e sostenibilità.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Lineapelle International

Assessore Mammi (Emilia Romagna): "Marca è fiera che cresce, così come il settore"

L’assessore Mammi dell’Emilia Romagna ha espresso soddisfazione per la crescita della fiera ‘Marca’ e del settore agroalimentare regionale.

L'assessore regionale Magnacca: "L'Abruzzo non vuole perdere i suoi giovani talenti"

L’Abruzzo si impegna a trattenere i suoi giovani talenti, trasformando la regione in un polo di eccellenza e innovazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lineapelle International

Argomenti discussi: Distretto aerospaziale d’Abruzzo, Magnacca: avviato l’iter per un accordo quadro con l’Agenzia spaziale italiana; Abruzzo: l’assessore Magnacca positiva sul report di Stellantis; Cessione della Tekne di Ortona, l'assessore Magnacca: Situazione quanto mai delicata; L’Istituto Cinematografico dell'Aquila organizza proiezioni e incontri per la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo.

l assessore magnacca incontraL'assessore Magnacca incontra il ceo della fiera Lineapelle: L'Abruzzo cresce nel settore moda e vola nell'exportL'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca sta partecipando a Lineapelle Internazional Leather Fair fiera internazionale leader nel settore della pelle e dei materiali per la mo ... ilpescara.it

L'assessore Magnacca su raddoppio ferrovia Pescara-Roma: Appello a Rfi per accelerare iter per imprese espropriateNel corso di un incontro è emersa la richiesta di confronto per velocizzare l’iter burocratico che interessa le imprese interessate alle procedure di esproprio legate alla realizzazione del raddoppio ... ilpescara.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.