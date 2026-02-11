L' assessore Magnacca incontra il ceo della fiera Lineapelle | L' Abruzzo cresce nel settore moda e vola nell' export

L'assessore Magnacca ha incontrato il CEO di Lineapelle durante la fiera internazionale. Hanno parlato delle opportunità per l'Abruzzo nel settore moda e dell'aumento delle esportazioni. La regione sta facendo passi avanti nel mercato della pelle e dei materiali fashion.

L'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca sta partecipando a “Lineapelle Internazional Leather Fair” fiera internazionale leader nel settore della pelle e dei materiali per la moda Anche l'Abruzzo partecipa alla fiera “Lineapelle Internazional Leather Fair”, leader nel settore della filiera della pelle e dei materiali per la moda. L’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca che sta partecipando a “Lineapelle Internazional Leather Fair” e che stamane ha avuto un incontro con l'amministratore delegato, Fulvia Bacchi. Lineapelle è una vetrina globale per pelli, cuoi, materiali sintetici e tessuti, uno spazio dove si presentano collezioni, tendenze, innovazione tecnologica e sostenibilità.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Lineapelle International

L’assessore Mammi dell’Emilia Romagna ha espresso soddisfazione per la crescita della fiera ‘Marca’ e del settore agroalimentare regionale.

L’Abruzzo si impegna a trattenere i suoi giovani talenti, trasformando la regione in un polo di eccellenza e innovazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lineapelle International

Argomenti discussi: Distretto aerospaziale d’Abruzzo, Magnacca: avviato l’iter per un accordo quadro con l’Agenzia spaziale italiana; Abruzzo: l’assessore Magnacca positiva sul report di Stellantis; Cessione della Tekne di Ortona, l'assessore Magnacca: Situazione quanto mai delicata; L’Istituto Cinematografico dell'Aquila organizza proiezioni e incontri per la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo.

L'assessore Magnacca incontra il ceo della fiera Lineapelle: L'Abruzzo cresce nel settore moda e vola nell'exportL'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca sta partecipando a Lineapelle Internazional Leather Fair fiera internazionale leader nel settore della pelle e dei materiali per la mo ... ilpescara.it

L'assessore Magnacca su raddoppio ferrovia Pescara-Roma: Appello a Rfi per accelerare iter per imprese espropriateNel corso di un incontro è emersa la richiesta di confronto per velocizzare l’iter burocratico che interessa le imprese interessate alle procedure di esproprio legate alla realizzazione del raddoppio ... ilpescara.it

Cessione della Tekne di Ortona, l'assessore Magnacca: "Situazione quanto mai delicata" x.com

Firmato a Rotterdam l'accordo. L'Abruzzo entra nella Rete Europea delle Regioni Chimiche (ECRN) L’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca questa mattina ha partecipato a Rotterdam all’assemblea plenaria dell’European Chemical Regions che - facebook.com facebook