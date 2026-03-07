Oggi alle 18 e 30, nella sala congressi del Palazzo dell’Abbondanza a Massa Marittima, si terrà un recital lirico intitolato

MASSA MARITTIMA L'associazione Amici della Musica con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità del Comune metallifero per la Festa della Donna propone un Recital Lirico dal titolo 'La donna nel teatro musicale" in scena oggi alle 18 e 30, nella sala congressi del Palazzo dell'Abbondanza. In esibizione Paola di Gregorio, soprano, e Marina Ciubotaru, pianoforte. Saranno presentati brani d'opera di storici personaggi femminili tratti da opere di grandi musicisti. La presentazione e il commento dei brani saranno a cura del maestro Maurizio Morgantini. Il recital propone un percorso musicale dedicato alle figure femminili del teatro...

"La donna nel teatro musicale". Gli appuntamenti organizzati per ricordare l'8 marzo

