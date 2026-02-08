San Vincenzo celebra Talani | la Torre diroccata rinasce come museo dell’arte contemporanea
San Vincenzo si appresta ad aprire un nuovo spazio dedicato a Giampaolo Talani. La Torre diroccata, simbolo della città, viene recuperata e trasformata in un museo di arte contemporanea. I lavori sono ormai in corso e si punta a riqualificare un luogo storico, portando nuova vita e attrattiva al centro di San Vincenzo.
San Vincenzo si prepara ad accogliere un museo dedicato a Giampaolo Talani, figura di spicco dell’arte contemporanea italiana, all’interno della sua iconica Torre. L’annuncio, giunto in una giornata piovosa dell’8 febbraio 2026, segna un momento significativo per la comunità locale e per la valorizzazione del patrimonio culturale di un artista che ha saputo coniugare arte e spazio pubblico in maniera innovativa. La decisione, formalizzata dal sindaco Paolo Riccucci, rappresenta un omaggio concreto a un talento nato e cresciuto a San Vincenzo, ma che ha proiettato la sua creatività ben oltre i confini regionali e nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
