Il commissario Vasco Benassi ha sempre avuto un rapporto controverso con le regole. Le conosce, le applica – anzi, ci tiene ad applicarle alla lettera. Ma quando la realtà si complica sa benissimo che i codici di procedura penale non bastano. È questa la forza e anche il tormento, suo e della serie Uno sbirro in Appennino. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, il peso di certe scelte passate diventa quasi insostenibile. La terza puntata, penultima della serie, è quella della svolta: meno ironia, più ombre, e una domanda che rimane nell’aria anche quando i titoli di coda scorrono. Fino a dove si può spingere la giustizia prima di diventare vendetta? E cosa rimane di un uomo quando la risposta lo riguarda da vicino? Il Vasco Benassi di Claudio Bisio è a un bivio.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'Aragosta semina morti a Muntagò e Benassi si trova davanti al caso più difficile di sempre: la terza puntata di Uno sbirro in Appennino

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