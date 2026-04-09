Benvenuti a Muntagò | al via Uno sbirro in Appennino

Il prime time di Rai 1 si tinge di giallo con un tocco di ironia. Debutta oggi, giovedì 9 aprile 2026, la nuova serie "Uno sbirro in Appennino", regia di Renato De Maria, che vede il ritorno sul piccolo schermo di Claudio Bisio, nei panni di Vasco Benassi, un commissario dal fiuto fine ma dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Uno sbirro in Appennino, al via su Rai 1 la fiction con Claudio BisioClaudio Bisio torna su Rai 1 con una nuova fiction, intitolata Uno sbirro in Appennino.

Claudio Bisio diventa Uno Sbirro in AppenninoDiversi anni fa Claudio Bisio e Valentina Lodovini recitarono insieme in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord e da giovedì 9 aprile saranno...

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Benvenuti a Muntagò: al via Uno sbirro in AppenninoTra giallo e ironia, Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi. Al centro della trama, un trasferimento, vecchi rancori e i misteri di un borgo dove nulla è come appare ... bolognatoday.it

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