Uno sbirro in Appennino la trama della seconda puntata 16 aprile | Vasco Benassi non crede a un suicidio

Le anticipazioni della prossima puntata di Uno sbirro in Appennino in onda giovedì 16 aprile. Il commissario Vasco Benassi si divide tra una vita sentimentale intricata e la mancanza di casi di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudio Bisio veste i panni del commissario Vasco Benassi nella nuova serie di Rai 1 Uno sbirro in Appennino: quattro puntate in prima serata a partire da oggi, giovedì 9 aprileUna storia di mistero e legami familiari, in quattro puntate tutte in prima serata: su Rai 1, a partire da oggi, giovedì 9 aprile, va in onda Uno...

“Uno sbirro in Appennino”, intervista a Claudio Bisio: “Vasco Benassi è stato scritto su di me. Soffro della sindrome dell’impostore, mi sento un miracolato ancora oggi”Dal 9 aprile su Raiuno andrà in onda “Uno sbirro in Appennino”, con Claudio Bisio protagonista, una storia che mescola giallo e introspezione emotiva...

Temi più discussi: Claudio Bisio presenta il suo commissario Benassi, protagonista di Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio affronta un passato che non perdona, tra segreti e silenzi: scoppia il caso su RaiPlay; Claudio Bisio e Chiara Celotto presentano la fiction Uno sbirro in Appennino - 05/04/2026; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio.

Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino: stasera la prima puntata della fiction ambientata a MuntagòU n nuovo poliziotto si aggira per i corridoi di mamma Rai. Stasera sbarca su Rai 1 alle 21.30 Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv di Renato De Maria con Claudio Bisio, nei panni di Vasco Benas ... iodonna.it

Uno sbirro in Appennino, Claudio Bisio torna stasera su Rai1 con una fiction che mette al centro lo spopolamento dei borghi montaniParte stasera la nuova fiction Rai con Claudio Bisio Uno sbirro in Appennino: indagini si intrecciano con lo spopolamento dei borghi. greenme.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

#UnSbirroInAppennino porta sullo schermo un territorio poco raccontato. Diretta da Renato De Maria e scritta da Fabio Bonifacci, la serie segue il ritorno del commissario Vasco Benassi, interpretato da #ClaudioBisio Appuntamento da giovedì 9 aprile in prima x.com