NVIDIA punta all’AI | possibile RTX 5090 Ti o Titan Blackwell in arrivo nel 2026 oltre la serie 5000 SUPER

NVIDIA lavora a una nuova scheda video che potrebbe arrivare nel 2026. Si parla di una RTX 5090 Ti o di un modello Titan Blackwell, destinato a superare le prestazioni dell’attuale RTX 5090. Per ora, niente di ufficiale, ma i rumors crescono tra gli appassionati di hardware.

NVIDIA starebbe valutando lo sviluppo di una nuova scheda video, potenzialmente denominata GeForce RTX 5090 Ti o GeForce RTX Titan Blackwell, che supererebbe in prestazioni l’attuale RTX 5090. Questa possibile novità, emersa da indiscrezioni provenienti da fonti vicine all’azienda, potrebbe arrivare sul mercato nel terzo trimestre del 2026 e si concentrerebbe maggiormente sulle applicazioni di intelligenza artificiale piuttosto che sul gaming tradizionale, in un momento di incertezza per la serie RTX 5000 SUPER e il futuro della generazione Rubin. Le speculazioni sul futuro del colosso delle schede grafiche si infittiscono.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su NVIDIA RTX5090

Secondo gli analisti, il prezzo della NVIDIA RTX 5090 potrebbe raggiungere i 5000 dollari nel 2026.

Nvidia ha deciso di posticipare il lancio dei nuovi modelli RTX, con la serie 60 che ora arriverà solo nel 2028.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

RTX 5090 vs RTX 4090 - Test in God of War Ragnarök #LoloDakie #PCGaming #Computer

Ultime notizie su NVIDIA RTX5090

Argomenti discussi: Nessuna GPU gaming in arrivo da NVIDIA: l'azienda punta tutto sull'AI; Dassault Systèmes + Nvidia. In diretta da Houston i commenti di Pascal Daloz e Jensen Huang; NVIDIA punta su tre RTX 50 che copriranno il 75% dell'intera fornitura dell'azienda nel Q1 2026; Trump punta sull'AI (con Warsh) per la Federal Reserve dopo Powell: ecco perché.

NVIDIA integra l'AI in tutto il ciclo di sviluppo software: produttività triplicata per 30.000 ingegneriNVIDIA ha esteso l'uso di strumenti di sviluppo basati su AI a oltre 30.000 ingegneri, integrando Cursor in tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il risultato è una produttività triplicata, se ... hwupgrade.it

Nvidia e l’AI: Huang spegne i timori sul futuro del softwareNel pieno del dibattito sul futuro del software, Nvidia prova a riportare la discussione su un terreno più pragmatico. A farlo è Jensen Huang, amministratore ... tecnoandroid.it