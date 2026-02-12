MSI lancia in Italia la nuova scheda grafica GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Limited Edition. È arrivata sul mercato italiano la versione più potente e esclusiva della linea MSI, la prima ad essere disponibile nel nostro paese. La scheda promette alte prestazioni e un design ricercato, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

MSI annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano della GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Limited Edition, la nuova ammiraglia assoluta della gamma di schede grafiche MSI. Disponibile in soli due esemplari per tutto il territorio nazionale, chi l’acquisterà riceverà in omaggio il nuovo sistema mesh MSI Roamii BE Pro. Presentata in anteprima mondiale durante l’ultima edizione del CES di Las Vegas, la GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Limited Edition ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori non solo per il suo design futuristico, ma anche e soprattutto per le sue prestazioni da record: la scheda infatti ha già infranto 19 record mondiali di performance, confermandosi come una delle GPU più potenti mai realizzate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Limited Edition di MSI è ora disponibile in Italia

Approfondimenti su GeForce RTX 5090

Ultime notizie su GeForce RTX 5090

