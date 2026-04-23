L' appartamento va in fiamme muore una donna|VIDEO

Un incendio si è sviluppato in un appartamento situato all'ultimo piano di un edificio nel quartiere di Portici, lungo il corso Garibaldi, al numero 254. Le fiamme hanno provocato la morte di una donna che si trovava all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini sulla dinamica dell’incendio. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Incendio in un appartamento dell'ultimo piano nel popoloso Parco San Ciro a Portici sul corso Garibaldi numero 254. Una donna del ‘38 ha perso la vita per le ustioni provocate dalle fiamme. Le condizioni dell’anziana erano appare subito grave e nulla ha potuto fare il 118 per salvarle la vita.🔗 Leggi su Napolitoday.it Incendio a Piacenza, le fiamme devastano un appartamento: donna muore nel rogo Notizie correlate Appartamento in fiamme in pieno centro: una donna intossicataAllarme nel pieno centro di Genova dove, poco dopo le 12 di oggi (giovedì 5 febbraio) è divampato un incendio in una palazzina. Fiamme in un appartamento in zona stazione a Pontedera: morta una donnaI vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo durante le operazioni di spegnimento. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video); Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada; Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuate; Fiamme in un appartamento di via Paradisi, residenti esasperati all'attacco: Non è un incidente ma il fallimento di un’intera Amministrazione. Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video)Grave la donna che si trovava nell'abitazione, trasportata al Gemelli con diverse ustioni. Chiuse diverse strade per consentire l'intervento dei soccorritori ... romatoday.it L’appartamento va a fuoco, i padroni si salvano ma il cane di famiglia muore tra le fiammeHanno tentato invano di rianimarlo, ma il loro cane, un esemplare di pastore tedesco, rimasto intossicato dal fumo dell’incendio dell’appartamento in cui viveva, in via Ferrari a Tortoreto Alto, in ... blitzquotidiano.it +++ Quattro colpi di pistola al culmine di una discussione in un appartamento +++ - facebook.com facebook Il miliardario ucraino Rinat Akhmetov ha comprato a Monaco un vasto appartamento di lusso per 471 milioni di euro, considerato tra gli acquisti residenziali singoli più costosi mai registrati. x.com