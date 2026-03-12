Fiamme in un appartamento in zona stazione a Pontedera | morta una donna

Questa mattina a Pontedera si è verificato un incendio in un appartamento al primo piano del Palazzo Rota in via Sacco e Vanzetti, vicino alla zona della stazione. Le fiamme sono divampate intorno alle 8, e purtroppo una donna ha perso la vita nell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e effettuare i rilievi.

I vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo durante le operazioni di spegnimento. Evacuate altre abitazioni per la presenza di fumo Dramma questa mattina, 12 marzo, a Pontedera. Un incendio si è sviluppato intorno alle 8 in un appartamento posto al primo piano del Palazzo Rota in via Sacco e Vanzetti, in zona stazione. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estinto le fiamme. Nel corso delle operazioni di spegnimento e bonifica è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.Notevole la presenza dei fumi di combustione nel palazzo: è stata così necessaria l'evacuazione di altri appartamenti.Sul posto carabinieri, polizia locale e 118 con due ambulanze e automedica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Appartamento in fiamme in pieno centro: una donna intossicataAllarme nel pieno centro di Genova dove, poco dopo le 12 di oggi (giovedì 5 febbraio) è divampato un incendio in una palazzina. Tragedia a Civitavecchia: incendio in un appartamento, trovata morta una donnaCivitavecchia, 10 marzo 2026 – Un grave incendio in appartamento ha impegnato nel pomeriggio i vigili del fuoco di Civitavecchia. Tutti gli aggiornamenti su Fiamme in un appartamento in zona... Temi più discussi: Incendio a Civitavecchia, fiamme in un appartamento: morta una donna. Ferite altre 3; Incendio a Talenti, fiamme in un appartamento: un inquilino di 76 anni trovato morto; Fiamme in un appartamento a Civitavecchia, morta una donna; Paura all'alba a Monfalcone, fiamme in un appartamento: evacuato un intero condominio. Fiamme in un appartamento a Bolzano, salvata 94enneQuesta mattina, intorno alle ore 6:30, il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è intervenuto in via Novacella per un principio di incendio all'interno di un appartamento al terzo piano di ... ansa.it Incendio in un appartamento, muore una donnaLe fiamme al primo piano del palazzo Rota. La vittima è stata ritrovata dai vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare altre abitazioni. Scattata la maxi emergenza ... rainews.it ++ ULTIM'ORA - Fiamme in un palazzo a Pontedera, c'è una vittima: scattata l'evacuazione Nei commenti gli aggiornamenti (foto Stick) facebook Settimo San Pietro, fiamme in una carrozzeria: diverse auto danneggiate x.com