Appartamento in fiamme in pieno centro | una donna intossicata

Un incendio si è sviluppato questa mattina in pieno centro a Genova, intorno alle 12. Una donna è rimasta intossicata e trasportata in ospedale. Le fiamme hanno avvolto una palazzina, causando panico tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Per ora, non si segnalano altre persone ferite.

Allarme nel pieno centro di Genova dove, poco dopo le 12 di oggi (giovedì 5 febbraio) è divampato un incendio in una palazzina.Cos'è successoSul posto subito i vigili del fuoco, la Croce Bianca Genovese e la polizia locale.Dalle prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stata la cucina di un.

