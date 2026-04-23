L' anziana non crede al finto carabiniere chiama quelli veri e fa arrestare il giovane truffatore

Un'anziana donna ha rifiutato di credere a un uomo che si spacciava per un carabiniere e ha chiamato le forze dell'ordine reali. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato un giovane sospettato di aver tentato di truffarla. La donna ha così impedito che la truffa proseguisse, contribuendo all'arresto del sospetto. L'episodio si è verificato in un contesto di tentativi di raggiro ai danni di cittadini.

Non ha creduto al finto carabiniere ed ha chiamato quelli veri, permettendo loro di arrestare un giovane truffatore. Un'anziana signora - che come sempre più spesso accade - ha incastrato un 18enne arrivato da Napoli alla sua porta di casa in provincia di Roma insieme a un complice non ancora.🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, anziana finge di credere al finto incidente per fare arrestare il truffatore Notizie correlate Leggi anche: Finto carabiniere arrestato da quelli veri dopo la truffa a un'anziana Truffa a un’anziana invalida a La Rustica: la figlia chiama la polizia e fa arrestare il finto finanziereHa tentato di raggirare un’anziana invalida facendosi passare per un finanziere, ma il piano è fallito grazie alla prontezza della figlia della... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Io, anziana, ho capito che i miei figli non hanno più bisogno di me. La storia di Marlene, ex insegnante di inglese; Truffe, rubrica coi carabinieri: Manipolatori professionali. Ci provano anche con me; Lungo le strade blu, volti e sogni del Midwest in mostra a Trastevere; Basket, Nutribullet, le pagelle del ko a Bologna: Harrison fondamentale (7.5), Bowman solido (7.5), Olisevicius marziano (7), Mascolo... Incidente choc a Pagani, muoiono un carabiniere e l'anziana suocera Le vittime viaggiavano a bordo di un'utilitaria che, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un camion Auto contro camion, impatto mortale in via Mangioni a Pagani. Due le - facebook.com facebook Finge un controllo e tenta la truffa in casa: anziana aggredita, ladro in fuga x.com