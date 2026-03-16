A La Rustica, un uomo ha cercato di truffare un’anziana invalida facendosi passare per un finanziere. La donna, preoccupata, ha chiamato immediatamente la polizia, che è intervenuta sul posto. L’intervento rapido ha permesso di arrestare il sospettato prima che potesse portare a termine il raggiro. La figlia della vittima si è resa protagonista di un’azione decisiva in questa vicenda.

Ha tentato di raggirare un’anziana invalida facendosi passare per un finanziere, ma il piano è fallito grazie alla prontezza della figlia della vittima e all’intervento della polizia. Un 47enne originario di Pomigliano d’Arco, con numerosi precedenti, è stato arrestato a Roma con l’accusa di tentata truffa aggravata. Il tentativo di raggiro è iniziato intorno alle 11 quando la donna, una 61enne con disabilità, ha ricevuto una telefonata sul telefono fisso. Dall’altra parte della linea un uomo, con accento campano, si è presentato come appartenente alla Guardia di Finanza, accusandola di essere coinvolta in una rapina. Con una tecnica di forte pressione psicologica, il truffatore ha spiegato che per “chiudere la pratica” senza conseguenze legali avrebbe dovuto consegnare subito denaro e gioielli come risarcimento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Truffa a un’anziana invalida a La Rustica: la figlia chiama la polizia e fa arrestare il finto finanziere

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