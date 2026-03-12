Meta ha cancellato il profilo personale di Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica, dopo che Romano aveva condiviso un documento sul nazismo. La piattaforma ha preso questa decisione nelle ultime ore, senza fornire spiegazioni ufficiali. Romano aveva pubblicato il contenuto sui suoi canali social, attirando l’attenzione delle autorità di Meta. La rimozione del profilo ha generato discussioni tra gli utenti interessati alla vicenda.

Nelle scorse ore Meta (Facebook) ha rimosso il profilo personale di Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano, dopo la condivisione di un contenuto che riportava un fatto storico documentato: un telegramma inviato da Heinrich Himmler al Gran Mufti di Gerusalemme durante la Seconda guerra mondiale. Il provvedimento è stato notificato come “misura di sicurezza” per presunte violazioni delle regole della community. Il profilo, che contava circa 13.000 follower e 4 milioni circa di visualizzazioni mensili, risulta al momento non visibile. «Trovo quanto accaduto grave e paradossale» dichiara Davide Romano. «Sono ebreo e dirigo un museo dedicato alla Brigata Ebraica, che ha combattuto contro il nazismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meta censura il direttore del Museo della Brigata Ebraica per aver citato un documento sul nazismo

