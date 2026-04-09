La Zona a traffico limitato dell’Isola Comune e Confcommercio distanti | L’orario di attivazione non cambia

Le differenze tra l’amministrazione comunale e le associazioni di commercianti sulla Zona a traffico limitato dell’isola sono rimaste invariate, con entrambe le parti che hanno confermato l’orario di attivazione senza modifiche. L’assessora comunale alla Mobilità ha ribadito la propria posizione, mentre le associazioni di categoria hanno mantenuto le loro riserve. La questione resta al centro di un confronto aperto tra le parti coinvolte.

Le posizioni sono rimaste distinte e distanti. Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità, e Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano torneranno a confrontarsi da metà maggio in poi, solo una volta trascorso il primo mese dall’entrata in vigore della Zona a Traffico Limitato, al via il 20 aprile, con orario 19.30-6. Fino ad allora eventuali altre modifiche al provvedimento sono escluse. Questa la sintesi dell’incontro avvenuto ieri proprio tra Censi e Barbieri in merito alla Ztl del quartiere Isola. Confcommercio ha sempre ritenuto che l’area sottoposta alle limitazioni di traffico sia troppo estesa e anche ieri ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Zona a traffico limitato dell’Isola. Comune e Confcommercio distanti: "L’orario di attivazione non cambia" Confcommercio Giugliano chiede al Comune l’attivazione della definizione agevolata dei tributi localiLa normativa consente ai Comuni, attraverso propri atti regolamentari o dirigenziali, di introdurre strumenti che permettono a cittadini e imprese di... Piazza Indipendenza e centro. Scattano le nuove regole per la zona a traffico limitatoMONTE ARGENTARIO Parte la Ztl a Porto Ercole, il comando della polizia locale ha modificato la disciplina delle zone a traffico limitato in "Piazza... Temi più discussi: La Zona a traffico limitato dell’Isola. Comune e Confcommercio distanti: L’orario di attivazione non cambia; Teglio: la val Belviso diventa zona a traffico limitato; Nuova zona a traffico limitato in centro a Treviso; Mobilità. Ztl Isola, al via il 20 aprile con primi due mesi di pre-esercizio. Jesolo, le Ztl infiammano la periferia. De Zotti: «Disponibilità al confronto, le proposte prese in considerazione»JESOLO - La zona a traffico limitato domenicale accende la polemica tra i commercianti della zona Ovest del lido. A far discutere è la sperimentazione prevista in via Bafile, nel tratto ... ilgazzettino.it Verso la Zona a traffico limitato. I dettagli per il rinnovo dei permessiÈ partito il conto alla rovescia che porterà il Comune a una svolta importante nella gestione della mobilità in centro storico con l’imminente attivazione dei nuovi varchi elettronici per la Zona a ... lanazione.it Per quanto resterà in vigore la zona rossa nel quartiere - facebook.com facebook Qualità in ogni zona del campo con questi 3 nel #TOTW Disponibili ora su #FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com