Lanciano il monopattino sui passanti da un' altezza di 10 metri nei pressi dello stadio Maradona | ferita una donna

Nella notte, due minorenni sono stati colpiti da un'ordinanza di collocamento in comunità, ritenuti responsabili di aver lanciato un monopattino da un'altezza di circa dieci metri su passanti vicino allo stadio. Tra le persone ferite si trova una donna, colpita durante l’episodio. Le autorità hanno confermato che i due minori hanno agito in accordo tra loro, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

E' stata eseguita nella notte l'ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare Personale del Collocamento in Comunità nei confronti di due minorenni: per gli inquirenti sono i responsabili, in concorso e previo accordo tra loro, del reato di tentato omicidio con l'aggravante di aver commesso il.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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