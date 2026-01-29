Brindisino ucciso nei pressi dello stadio di Bari | arrestato dopo 24 anni il presunto killer

Dopo più di vent’anni, un uomo è stato arrestato per l’omicidio di Tommaso Gigliola, avvenuto vicino allo stadio di Bari. I carabinieri sono riusciti a mettere fine a un caso che sembrava rimasto irrisolto da tempo, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La polizia ha identificato il presunto killer e lo ha preso in custodia, portando a una svolta importante nelle indagini.

BRINDISI - Svolta in un omicidio rimasto irrisolto per oltre due decenni. I carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte all'uccisione di Tommaso Gigliola, un.

