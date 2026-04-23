Lanciano Cultura 2026 | quasi cento appuntamenti tra teatro concerti mostre libri e sport

È stato presentato questa mattina il calendario di “Lanciano Cultura 2026”, che si svolgerà dal 24 aprile al 2 giugno. Il programma prevede un totale di 98 eventi suddivisi in due rassegne: “Librando”, dedicata alle presentazioni di libri, e il “Mese della Cultura”, che include spettacoli teatrali, concerti, mostre e appuntamenti sportivi. La pianificazione interessa vari luoghi della città e coinvolge diverse categorie culturali e sportive.

Quasi cento appuntamenti (98 per la precisione) dal 24 aprile al 2 giugno: è stato presentato questa mattina, 23 aprile, il programma di “Lanciano Cultura 2026”, che si compone di due rassegne, “Librando”, che comprende esclusivamente le presentazioni dei libri, e il “Mese della Cultura”, che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Valconca in festa: tutti gli appuntamenti, tra mostre, teatro, San Valentino e Carnevale Settimana della Donna: concerti, presentazioni di libri e mostre al PoliclinicoIn occasione della prossima Giornata Internazionale della Donna, il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo promuoverà un programma di iniziative... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ventidue associazioni di Trani lanciano Cantiere Cultura: un progetto per il nuovo Teatro Comunale e il Polo Culturale Impero; Inaugurata la 64^ Fiera dell'agricoltura a Lanciano tra innovazione e sostenibilità [FOTO]; IKEA e Chupa Chups lanciano il lecca-lecca alle polpette: il meme diventa realtà (e fa impazzire il web); Dalla storica editrice Carabba a città che legge: Lanciano si candida a capitale italiana del libro 2027. L'uomo che rincorreva la sua fortuna in scena a Lanciano per il mese della cultura 2026Non è solo una storia. È una domanda in movimento. All’interno del Mese della Cultura 2026, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano, Teatro Possibile invita il pubblico a entra ... chietitoday.it Lanciano, l’agricoltura del domani chiude col botto: cosa non perdere nell’ultimo giorno della 64ª FieraGuida completa all'ultimo giorno della 64ª Fiera dell'Agricoltura di Lanciano. Orari, info navette e le novità tecnologiche più interessanti ... abruzzo.cityrumors.it BACK TO THE 90’S PARTY”: QUESTA SERA L’EVENTO A TEMA ANNI ’90 AL LANCIANO FORUM Torna questa sera (18 aprile) al Lanciano Forum di Castelraimondo la terza edizione di “Back to the 90’s party!”, l’evento dedicato alla musica e alla cultura de - facebook.com facebook