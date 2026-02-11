Valconca in festa | tutti gli appuntamenti tra mostre teatro San Valentino e Carnevale

A Cattolica la festa continua con tante iniziative. Prosegue la festival della Valconca con mostre, teatro, e eventi dedicati a San Valentino e Carnevale. La mostra fotografica “Bagnini Bagnanti” va avanti lungo la spiaggia, dai Bagni 42 ai Bagni 21, mostrando immagini storiche e moderne dei bagnini e della loro vita. Tanti appuntamenti che attirano residenti e visitatori, pronti a vivere momenti di svago e cultura.

A Cattolica prosegue la mostra fotografica “Bagnini Bagnanti. 60 anni di vita, volti e immagini della Cooperativa bagnini”, un percorso espositivo diffuso che si snoda lungo la spiaggia, dai Bagni 42 ai Bagni 21, raccontando attraverso immagini storiche e contemporanee il lavoro, i volti e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Valconca Festa Weekend in Valconca: tutti gli appuntamenti tra mostre, spettacoli e concerti Il weekend in Valconca offre una serie di eventi tra mostre, spettacoli e concerti. Weekend nel Lazio tra Carnevale, mostre e musica: gli appuntamenti da non perdere Il primo weekend di febbraio nel Lazio si riempie di eventi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Valconca Festa Argomenti discussi: Valconca, agenda spettacoli: da Luca Bizzarri al teatro dialettale, il weekend si accende con il Carnevale; Sanit . Insieme per la Valconca: Il problema non è sola la mancanza dell'automedica. San Valentino è alle porte e la città di Torino lo sa di Hicham Khaloui - facebook.com facebook Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.