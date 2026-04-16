L’Amore è charity gala a Posillipo | Mastelloni e Henger per i bambini vittime di guerra

A Posillipo si è svolto il charity gala intitolato “L’Amore è”, organizzato a favore di Save the Children. Tra gli ospiti speciali presenti ci sono stati Leopoldo Mastelloni ed Eva Henger, intervenuti per sensibilizzare l’opinione pubblica sui bambini vittime di guerra. L’evento, che ha coinvolto diverse persone e volontari, ha raccolto fondi destinati a sostenere le attività dell’organizzazione internazionale.

Saranno Leopoldo Mastelloni ed Eva Henger gli special guest de “L’Amore è”, il charity gala a sostegno di Save the Children, l’organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 opera in tutto il mondo per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. L’evento, ideato e organizzato da Maridì Communication, sostiene la campagna “Stop alle guerre sui bambini”, attiva in Paesi colpiti da conflitti come Yemen, Siria, Palestina, Ucraina, Sudan e Myanmar, con l’obiettivo di proteggere i minori dalle violenze belliche e assicurare loro sicurezza, cure ed educazione anche nelle zone di guerra. La kermesse, condotta dalla giornalista Maridì Vicedomini, si terrà la sera del 21 aprile a Napoli, nella prestigiosa Villa Mazzarella a Posillipo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Charity Gala Borbone UNICEF: grande successo al Complesso di Santa ChiaraGrande successo per il Gala benefico Borbone UNICEF promosso dal Real Circolo Francesco II di Borbone. Il Charity Shop diventa risorsa. Strumenti musicali per i bambini donati col progetto di Monnalisadi Sonia Fardelli Strumenti musicali in dono per gli ospiti del centro diurno Tamgram e giochi per i bambini della scuola dell’infanzia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: That’s Amore Capri: quando bellezza e cultura diventano cura, ascolto e solidarietà; Charity Dinner con de Roon per la Cardiologia Pediatrica; Un volo verso la vita, una serata charity per i più piccoli; Mamela Nyamza, Leone d’Argento alla Biennale 2026: La danza è vita. È amore. È libertà. L'amore non è un algoritmo: cosa vuol dire oggi amare secondo il neurologo BarbantiNon esiste l’amore. Esistono gli amori: per il partner, per i figli, per gli amici, per gli altri, per la natura, per gli animali. Spiega il Prof. Piero Barbanti, Direttore dell’Unità per la Cura e ... tg24.sky.it Che cos’è l’amore? In occasione di San Valentino ecco cinque libri per spiegare ai più piccoli l’emozione più forte di tutteChe cos’è l’amore? Non c’è cosa più bella e costruttiva che farci insegnare dai bambini che cos’è l’amore. Per gli adulti può risultare una cosa complessa, ma vista dagli occhi dei bambini è il ... ilfattoquotidiano.it Buongiorno buon giovedì ! Canto d’amore alla santità di Bernadette {Padre Livio} Bernadette stella lucente nel cielo azzurro dei Pirenei risplendi ora come un sole nella Chiesa del Signore La tua vita è un torrente di acqua fresca e pura che sc - facebook.com facebook