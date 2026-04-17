L’ Amore è martedì 21 a Villa Mazzarella il gala a sostegno di Save the Children

Martedì 21 si terrà a Villa Mazzarella il gala benefico intitolato “L’ Amore è”, organizzato per raccogliere fondi a favore di Save the Children. L’evento prevede una serata dedicata alla solidarietà, con la partecipazione di numerosi invitati. La manifestazione si svolge in una location storica e si propone di sostenere progetti rivolti ai bambini in difficoltà. È prevista anche una parte di intrattenimento e un’asta di beneficenza.

Grande attesa per “L’ Amore è”, il Charity gala a sostegno di Save the Children, l’Organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 opera in tutto il mondo per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, ideato ed organizzato da Maridi’ Communication al fine di supportare la campagna dell’Organizzazione “Stop alle guerre sui bambini”, attiva in paesi colpiti dai conflitti come Yemen, Siria, Palestina, Ucraina, Sudan, Myanmar per proteggere i minori dalle violenze belliche e garantire loro sicurezza, cure ed educazione anche nelle zone di guerra. La kermesse condotta da Maridì Vicedomini, giornalista, si terrà...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate “Gelosia segno d’amore” per un adolescente su quattro: il 15% giustifica anche lo schiaffo. Il report di Save The ChildrenIl report Save the Children rivela che il 44% degli adolescenti subisce limitazioni sociali e il 15% tollera la violenza fisica. Violenza giovanile, triplicati i casi di minori con armi improprie passati da 778 a 1.946 dal 2019 al 2024: Save the Children chiede prevenzione e sostegno psicologicoCrescono i casi di minori con armi improprie, ma Save the Children ricorda che i dati italiani restano inferiori alla media UE e mette in guardia da...