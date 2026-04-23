Il segretario della Marina Usa John Phelan è stato licenziato

Il segretario della Marina statunitense è stato ufficialmente licenziato. La decisione è arrivata in seguito a tensioni con il segretario alla Difesa riguardo all’attuazione di una riforma nel settore della costruzione navale. La rimozione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media, considerando le ripercussioni sulla gestione del settore militare navale.

Il segretario della Marina Usa John Phelan è stato rimosso dal suo incarico, in un clima di tensione con il segretario alla Difesa Pete Hegseth in merito all’attuazione della riforma della costruzione navale. Ad alimentare gli attriti sarebbero anche stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump. Ad assumere la leadership della Marina sarà, ad interim, il sottosegretario Hung Cao. Le tensioni con Hegseth e la decisione di Trump. Diverse fonti hanno riferito alla Cnn che da mesi serpeggiava tensione tra Phelan e Hegseth, il quale riteneva che Phelan stesse procedendo troppo lentamente nell’ attuazione delle riforme della cantieristica navale.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il segretario della Marina Usa John Phelan è stato licenziato John Phelan out as Navy secretary as Iran blockade continues Notizie correlate Iran, Casa Bianca: “Tregua? Trump non ha dato una scadenza”. Licenziato il segretario della Marina Usa John PhelanIl segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Usa, il segretario alla Marina John Phelan lascia con “effetto immediato”Il Pentagono ha annunciato mercoledì che la massima autorità civile della United States Navy, il segretario della Marina John Phelan, lascerà il suo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Usa, il Segretario della Marina John Phelan lascia con effetto immediato; John Phelan, il segretario alla Marina degli Stati Uniti, lascerà il suo incarico; Pentagono, il segretario della Marina lascia con effetto immediato; Si dimette il Segretario della Marina Usa. A Hormuz intercettate 31 navi iraniane. Guerra Iran, il segretario della Marina Usa è stato licenziato: tensioni con il capo del Pentagono Hegseth. Zelensky: qualsiasi tregua è positivaLa scadenza del primo maggio potrebbe aumentare la pressione su Donald Trump per mettere fine alla guerra in Iran. Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con i ... ilgazzettino.it Usa, cade un’altra testa: lascia il segretario della Marina. Non andava d’accordo con HegsethRoma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario nazi ... ilfattoquotidiano.it #USA Il Segretario alla Marina John C. Phelan si è improvvisamente dimesso. x.com #Artemis2 L’equipaggio della USS John P. Murtha della Marina #Usa si sta addestrando in vista del recupero dell'equipaggio della missione della Nasa. L'ammaraggio della navicella Orion è previsto venerdì prossimo al largo della costa di San Diego. Uno - facebook.com facebook