Lamine Yamal si è infortunato alla coscia sinistra durante un allenamento e potrebbe essere escluso dai prossimi Mondiali. I media spagnoli riferiscono di una possibile lesione ai muscoli ischiocrurali, mentre le speranze di una sua partecipazione si affievoliscono in vista degli esami medici in programma nelle prossime ore. Il tecnico della nazionale ha espresso preoccupazione per le condizioni del giocatore.

I media spagnoli parlano di possibile lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra, ma a Barcellona e in tutta la Spagna si attendono con ansia le notizie che usciranno nelle prossime ore, dopo gli esami. Lamine Yamal si è fatto male, la sua stagione in blaugrana è sicuramente finita e rischia anche di saltare il Mondiale 2026. Per ora si parla di uno stop di un mese, al massimo 6 settimane. La sua convocazione sarebbe in bilico. Nel frattempo, il Barcellona dovrà vincere la Liga senza la sua stella. Il tecnico Hansi Flick è stato chiaro: “Spero che l’infortunio non sia troppo grave, ma sono preoccupato“. Yamal si è fatto male...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lamine Yamal può saltare i Mondiali: si è fatto male alla coscia sinistra. Flick: “Sono preoccupato”

Lamine Yamal non è più la stessa persona!

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