Stasera alle 21:30 il Barcellona, guidato da Flick, scenderà in campo contro il Celta Vigo nella partita di Liga. La squadra catalana cerca di rafforzare il proprio primato in classifica, attualmente di sei punti sopra il Real Madrid. La formazione conta anche sulla presenza del giovane fenomeno Lamine Yamal, che sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni. La partita si svolgerà allo stadio del club catalano.

Il Barcellona di Flick punta a consolidare il primato in Liga questa sera, alle 21:30, quando affronterà il Celta Vigo con l’obiettivo di ampliare il distacco sul Real Madrid, attualmente secondo con sei punti di svantaggio. Al centro della rivoluzione catalana c’è un giovane talento che, all’alba del suo diciannovesimo compleanno previsto per il prossimo 13 luglio, sta trasformando le statistiche individuali in una vera e propria guida per la squadra, dopo aver contribuito con 23 reti e 18 assist nella stagione in corso. L’impatto statistico e la maturità di un leader naturale. Analizzando i numeri del Barcellona, emerge come la gestione del vantaggio in classifica sia strettamente legata alla capacità di reazione del gruppo nelle fasi cruciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barça, il treno di Flick corre con il fenomeno Lamine Yamal

10 Greatest Performances By Lamine Yamal

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