Yamal a soli 18 anni si è caricato il Barcellona sulle spalle Flick è entusiasta | È importante per noi sono felice

A soli 18 anni, Lamine Yamal si prende il centro dell’attenzione al Barcellona. Con poche partite alle spalle, il giovane attaccante ha già dimostrato di avere personalità e capacità di incidere. L’allenatore Flick si mostra soddisfatto e felice, sottolineando quanto sia importante per la squadra. Yamal sta diventando il punto di riferimento offensivo dei catalani, e tutti gli occhi sono puntati su di lui.

Lamine Yamal, a soli 18 anni, è ormai diventato il fulcro offensivo del Barcellona. Ne parla As. Yamal si è caricato il Barcellona sulle spalle: i dettagli. Si legge su As: “Dimenticata ormai la pubalgia, Lamine Yamal si è affermato come il leader assoluto del Barcellona. La sua influenza sul gioco è sempre più determinante ed è diventato il principale creatore di gioco della squadra di Hansi Flick. Contro l’Elche ha tirato cinque volte in porta, tre nello specchio, ha realizzato otto passaggi chiave — quelli che permettono la conclusione di un compagno —, ha servito l’assist a Rashford per il gol del 3 a 1 finale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

