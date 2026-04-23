Lamine Yamal e l'infortunio muscolare su rigore i 3 possibili scenari | rischia fino a 6 mesi di stop

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lamine Yamal ha subito un infortunio muscolare durante un rigore, con il sospetto di lesioni ai muscoli posteriori della coscia, tra cui bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso. La diagnosi ufficiale deve ancora essere comunicata, ma le prime analisi indicano possibili danni che potrebbero comportare uno stop di fino a sei mesi. La situazione ha generato preoccupazione tra i medici e i tifosi, considerando le conseguenze di un infortunio di questa entità.

Il timore è che Yamal abbia riportato lesioni al gruppo muscolare situato nella parte posteriore della coscia e composto da bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso. I tempi di recupero si dilatano a seconda della gravità e in caso di operazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lamine Yamal Injury History

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