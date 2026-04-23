Lamine Yamal e l'infortunio muscolare su rigore i 3 possibili scenari | rischia fino a 6 mesi di stop

Lamine Yamal ha subito un infortunio muscolare durante un rigore, con il sospetto di lesioni ai muscoli posteriori della coscia, tra cui bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso. La diagnosi ufficiale deve ancora essere comunicata, ma le prime analisi indicano possibili danni che potrebbero comportare uno stop di fino a sei mesi. La situazione ha generato preoccupazione tra i medici e i tifosi, considerando le conseguenze di un infortunio di questa entità.

Il timore è che Yamal abbia riportato lesioni al gruppo muscolare situato nella parte posteriore della coscia e composto da bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso. I tempi di recupero si dilatano a seconda della gravità e in caso di operazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lamine Yamal Injury History

Notizie correlate

Allarme Lamine Yamal: infortunio dopo il rigore, Barça nel panico? Cosa sapere Lamine Yamal si infortuna al bicipite femorale sinistro durante Barcellona-Celta Vigo al 40° minuto.

Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore e si infortuna: apprensione a Barcellona e per la SpagnaLamine Yamal trasformando un calcio di rigore in Barcellona-Celta si è infortunato.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Yamal dopo l'eliminazione in Champions: Riporteremo la coppa a Barcellona; Lamine Yamal indossa degli occhiali con cristalli Swarovski da 200 euro che la maggior parte di noi non aveva mai visto; Lamine Yamal si infortuna calciando un rigore, Mondiale a rischio?; Barcellona sotto shock: Lamine Yamal va ko. Si teme la lesione alla coscia: addio Liga e Mondiale?.

Flick deluso per infortunio Yamal: Non è facile, dobbiamo accettarlo.Dopo la vittoria schiacciante per 1-0 contro il Celta, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha manifestato la sua preoccupazione riguardo all’infortunio di Lamine Yamal. Il giovane talento, conside ... napolipiu.com

Yamal, gol e infortunio: ansia Barcellona. L'inutile doppietta dell'ex Juve Nico Gonzalez e super HaalandRigore e ko per la stella blaugrana, l'Atletico in 10 si arrende all'Elche. Il City aggancia l'Arsenal, il Psg vola con Kvara e il Bayern sogna il Triplete ... tuttosport.com

Brutte notizie per Lamine Yamal dopo Barça-Celta: si teme un grave infortunio muscolare, Liga finita e ansia per la nazionale spagnola in vista del Mondiale Il Barça ha battuto 1-0 il Celta chiudendo un’altra giornata a +9 sul Real Madrid. Alla fine della - facebook.com facebook

Il Barcellona e la Spagna sono col fiato sospeso: Lamine Yamal si fa male segnando il rigore decisivo al 40’ La squadra di Flick batte il Celta Vigo e sale a quota 82 punti, a +9 sul Real Madrid. A 6 giornate dal termine, il campionato sembra ormai indirizzato x.com