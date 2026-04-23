Allarme Lamine Yamal | infortunio dopo il rigore Barça nel panico

Durante la partita tra il Barcellona e il Celta Vigo, Lamine Yamal si è infortunato al bicipite femorale sinistro al 40° minuto. L’attaccante si è accasciato a terra dopo aver subito un rigore e ha richiesto l’intervento dello staff medico. Le prime valutazioni indicano che si tratta di un infortunio muscolare, ma non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero. La squadra catalana si trova ora a valutare le prossime mosse in attesa di ulteriori esami.

? Cosa sapere Lamine Yamal si infortuna al bicipite femorale sinistro durante Barcellona-Celta Vigo al 40° minuto.. Il ventiduenne con 24 reti realizzate viene sostituito da Roony Bardghji per precauzione medica.. Al 40° minuto della sfida tra Barcellona e Celta Vigo, il numero 10 blaugrana Lamine Yamal ha trasformato un rigore per sbloccare il match prima di essere costretto a lasciare il campo per un evidente problema fisico alla parte posteriore della coscia sinistra. L’episodio si è verificato subito dopo l’esecuzione del calcio di rigore, momento in cui il giovane talento ha avvertito un dolore acuto che lo ha spinto a richiedere immediatamente l’intervento dei sanitari sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme Lamine Yamal: infortunio dopo il rigore, Barça nel panico La stagione di Lamine Yamal è finita se sarà costretto a operarsi. Notizie correlate Barça, il treno di Flick corre con il fenomeno Lamine YamalIl Barcellona di Flick punta a consolidare il primato in Liga questa sera, alle 21:30, quando affronterà il Celta Vigo con l’obiettivo di ampliare il... Leggi anche: Lamine Yamal colpisce la traversa e sbaglia il primo rigore con il Barcellona. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Allarme Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: segna un rigore e si fa male. Sospetta lesione, Mondiali a rischio?; Yamal s’infortuna segnando un rigore: il precedente di De Bruyne che preoccupa il Barça e l'allarme Mondiali; Yamal come De Bruyne calcia il rigore e si fa male Mondiale a rischio?. Allarme Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: segna un rigore e si fa male. Sospetta lesione, Mondiali a rischio?I blaugrana scendono in campo al Camp Nou nella 33ª giornata de LaLiga 2025/26, altro passo verso la conquista del titolo, ma la serata non regala buone notizie ad Hansi Flick. Due infortuni pesanti ... calciomercato.com Grave infortunio per Lamine Yamal, Mondiale a rischio. Vittoria amarissima del Barcellona sul CeltaNuovo successo per i blaugrana, che fanno bottino pieno grazie a un rigore del baby fenomeno di Rocafonda, che però s’infortuna proprio al momento dell’esecuzione dal dischetto e, ora, rischia di perd ... corrieredellosport.it «Nemmeno mezzo sorriso, dolore fortissimo. » È stata questa la reazione di Lamine Yamal dopo aver trasformato il rigore in Barcellona-Celta. Il giovane talento blaugrana, dopo aver segnato dal dischetto, si è accasciato al suolo, chiedendo subito l’intervento - facebook.com facebook