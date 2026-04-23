Allarme Lamine Yamal | infortunio dopo il rigore Barça nel panico

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra il Barcellona e il Celta Vigo, Lamine Yamal si è infortunato al bicipite femorale sinistro al 40° minuto. L’attaccante si è accasciato a terra dopo aver subito un rigore e ha richiesto l’intervento dello staff medico. Le prime valutazioni indicano che si tratta di un infortunio muscolare, ma non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero. La squadra catalana si trova ora a valutare le prossime mosse in attesa di ulteriori esami.

? Cosa sapere Lamine Yamal si infortuna al bicipite femorale sinistro durante Barcellona-Celta Vigo al 40° minuto.. Il ventiduenne con 24 reti realizzate viene sostituito da Roony Bardghji per precauzione medica.. Al 40° minuto della sfida tra Barcellona e Celta Vigo, il numero 10 blaugrana Lamine Yamal ha trasformato un rigore per sbloccare il match prima di essere costretto a lasciare il campo per un evidente problema fisico alla parte posteriore della coscia sinistra. L’episodio si è verificato subito dopo l’esecuzione del calcio di rigore, momento in cui il giovane talento ha avvertito un dolore acuto che lo ha spinto a richiedere immediatamente l’intervento dei sanitari sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Allarme Lamine Yamal: infortunio dopo il rigore, Barça nel panico

La stagione di Lamine Yamal è finita se sarà costretto a operarsi.

Video La stagione di Lamine Yamal è finita se sarà costretto a operarsi. ??

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