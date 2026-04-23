Lamine Yamal dopo l'infortunio per cui rischia il Mondiale | Fa più male di quando si possa spiegare

Durante una partita di Liga, un infortunio muscolare ha coinvolto un giovane calciatore, mettendo in dubbio la sua presenza ai prossimi Mondiali. L’atleta ha dichiarato che il dolore è più intenso di quanto possa essere descritto. La lesione si è verificata nel corso del match tra il club di appartenenza e una squadra avversaria, e ora si attende una valutazione medica approfondita.

L'infortunio muscolare rimediato durante la partita di Liga spagnola Barcellona-Celta Vigo mette a serio rischio la partecipazione ai Mondiali 2026 di uno dei giovani più attesi, Lamine Yamal. Che è tornato a parlare sui social, evidenziando tutto il proprio rammarico: "Non è la fine. è solo una pausa".🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché Nicki Nicole ha lasciato Lamine Yamal #nickinicole #lamineyamal #yamal #fcbarcellona

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