L'arroganza di Lamine Yamal a 16 anni | Tra tre giorni il terzino del Brasile venderà i giornali

Alvaro Morata ha condiviso un aneddoto su Lamine Yamal, che ha avuto il suo debutto con la nazionale spagnola quando era capitano. Yamal, 16 anni, ha mostrato un atteggiamento sicuro di sé durante l’incontro, affermando che tra tre giorni il terzino del Brasile avrebbe venduto i giornali. Morata ha raccontato questa frase, sottolineando l’arroganza esibita dal giovane giocatore.

Alvaro Morata ha raccontato un aneddoto su Lamine Yamal, che ha tenuto a battesimo quando era il capitano della Spagna. L'attaccante del Como ricorda bene la risposta spiazzante avuta prima di una partita tra Spagna e Brasile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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