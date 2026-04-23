Lamborghini la personalizzazione diventa identità

Durante la Milano Design Week 2026, Lamborghini presenta un'esposizione dedicata alla personalizzazione delle proprie vetture, utilizzando il linguaggio del design. L'evento mostra come la casa automobilistica abbia scelto di esprimere la propria identità attraverso dettagli personalizzati e soluzioni estetiche su misura. La mostra si concentra sull'importanza della customizzazione come elemento distintivo del marchio, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla connessione tra design e stile di vita.

Alla Milano Design Week 2026 Lamborghini sceglie di raccontare sé stessa attraverso il linguaggio del design e della personalizzazione. Nel contesto del Fuorisalone, la casa di Sant’Agata Bolognese guidata dal ceo Stephan Winkelmann ha presentato la nuova Urus SE “Tettonero” Capsule, una serie limitata di 630 esemplari che punta a ridefinire il concetto di identità nel segmento dei Super SUV. Il progetto si inserisce in una strategia ormai consolidata: trasformare la personalizzazione da semplice opzione estetica a elemento centrale del brand. Non a caso, oggi quasi tutte le vetture Lamborghini includono almeno una configurazione “Ad Personam”, segno di una domanda sempre più orientata all’unicità e all’espressione individuale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lamborghini, la personalizzazione diventa identità Notizie correlate Festini bilaterali diventa un marchio: la nuova idea di Elettra LamborghiniElettra Lamborghini ha deciso di depositare il marchio 'Festini bilaterali', termine usato da lei durante Sanremo 2026 per indicare tutte le feste... I frittelloni di Civita Castellana: quando la semplicità diventa identitàNelle strette vie di Civita Castellana, tra le botteghe di ceramica e i palazzi che si affacciano su vertiginose forre di tufo, il Carnevale non è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lamborghini Urus SE Tettonero: il Super SUV più esclusivo; Microlino My Style Bags: la microcar elettrica diventa stile urbano; Citroën Ami personalizzata diventa atelier su ruote tra artigianato, colore e design su misura. Lamborghini, la personalizzazione diventa identitàAlla Milano Design Week 2026 la casa di Sant’Agata Bolognese presenta la Urus SE Tettonero Capsule, serie limitata a 630 esemplari. Un progetto che unisce design, heritage e innovazione, rafforzando ... ilgiornale.it Lamborghini usa l’ironia per spingere colori e personalizzazioneIl finto lancio di nuovi colori regionali diventa per Lamborghini un modo efficace per raccontare identità e personalizzazione. La notizia, in apparenza, è leggera: per l’April Fool’s Day 2026 ... affaritaliani.it LE PAROLE DI ELETTRA LAMBORGHINI A BELVE! “Forse se non mi chiamavo Lamborghini neanche andavo a Sanremo, il mio nome mi avvantaggia ma mi svantaggia allo stesso tempo, secondo me c'è tanto snobbismo ma io sono contenta lo stesso. Se ho - facebook.com facebook Elettra Lamborghini si pente: “L'intervista a Belve è stata troppo ‘too much’” x.com