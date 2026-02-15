A Civita Castellana, durante il Carnevale, i “frittelloni” attirano molti visitatori per la loro semplicità e gusto autentico. La tradizione di preparare queste frittelle nasce da anni di passaparola tra le famiglie locali, che le considerano un simbolo della comunità. Quest’anno, le strade si riempiono di aromi di zucchero e vaniglia, mentre i venditori ambulanti si affannano a servire i clienti in fretta. La gente si raduna davanti alle bancarelle, aspettando di assaggiare le specialità che richiamano ricordi d’infanzia.

Nelle strette vie di Civita Castellana, tra le botteghe di ceramica e i palazzi che si affacciano su vertiginose forre di tufo, il Carnevale non è solo una festa. È un rituale che attraversa i secoli, un appuntamento con la memoria collettiva dove le maschere si mescolano al profumo del pecorino fuso e al calore delle padelle. E al centro di questa tradizione millenaria c’è lui: il frittellone, una preparazione tanto umile quanto irrinunciabile, che racconta più di qualsiasi testo la storia di un territorio e della sua gente. L’inganno della semplicità. Chiamarlo frittella sarebbe riduttivo, quasi offensivo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

I frittelloni di Civita Castellana: quando la semplicità diventa identità

