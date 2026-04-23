L’Altro Suono In scena Simona Molinari | Una donna è mobile quando esce dai cliché

"La donna è mobile qual piuma al vento, muta d’accento e di pensier", canta spavaldo e sprezzante il Duca di Mantova nel "Rigoletto": per lui le donne non possono che essere volubili, capricciose e ovviamente al suo servizio. Ma Simona Molinari ribalta l’orizzonte: "Una donna è mobile quando ha la capacità di uscire dai cliché e da quello che la società si aspetta da lei. Nel tempo, le donne mobili hanno fatto una loro piccola rivoluzione e, di generazione in generazione, la loro staffetta permette a me oggi di essere su un palco a raccontarle". " La donna è mobile " nel recital concerto che Simona Molinari, splendida voce jazz e swing (sette album all’attivo, due volte Targa Tenco e collaborazioni di prestigio con Al Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli e Ornella Vanoni), presenterà stasera alle 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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