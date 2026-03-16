Il 19 marzo 2026 a Caserta si terrà un concerto di Simona Molinari, nota cantautrice pop-jazz con una lunga carriera alle spalle. La serata vedrà l’artista esibirsi sul palco per presentare le sue canzoni, caratterizzate da uno stile raffinato e una voce riconoscibile. L’evento fa parte del tour Kairos, che porta la musica di Molinari in diverse città italiane.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 19 marzo 2026 la serata casertana si infiammerà con le sonorità di Simona Molinari, la raffinata cantautrice pop-jazz dalla voce inconfondibile e sofisticata con all’attivo una lunga serie di successi nazionali ed internazionali. Con la sua esibizione, l’artista partenopea ci apre un mondo di sensazioni e sentimenti unici e personalissimi, che spaziano dall’amore alla magia dei rapporti umani vissuti intensamente e profondamente; il tutto con il suo Kairos tour, uno spettacolo che tiene il pubblico sospeso al di sopra del tempo e dei luoghi catturato dalla sequenza dei brani iconici del repertorio jazz originale di Simona, ma anche di rivisitazioni eleganti di standard della musica di ogni tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Kairos tour arriva a Caserta con Simona Molinari

Articoli correlati

Teatro in Jazz 2026, Simona Molinari in concerto con il Kairos tour: un viaggio tra emozione e raffinatezzaTempo di lettura: 2 minutiProsegue la programmazione della rassegna “Teatro in Jazz 2026” con un appuntamento di particolare rilievo artistico:...

Simona Molinari apre con “Kairos” la XXII edizione di VisioninmusicaTERNI – Visioninmusica inaugura la sua ventiduesima edizione con un nome che incarna raffinatezza, talento e profonda sensibilità: Simona Molinari.

Approfondimenti e contenuti su Simona Molinari

Temi più discussi: Simona Molinari in concerto al Città di Pace per il Teatro in Jazz 2026; Napoli, a palazzo San Giacomo il libro Ortensia De Meo il 12; Caserta, la polizia denuncia 20enne per droga; Robinson Khoury a Visioninmusica.

Simona Molinari in concerto a Caserta, il ‘Kairos Tour’ arriva al Teatro di Pace il 19 marzoLa raffinata cantautrice abruzzese si esibirà il 19 marzo 2026 con un progetto intimo tra jazz e nuove rivisitazioni. Ultimi biglietti disponibili. casertaweb.com

Teatro in Jazz 2026, Simona Molinari in concerto con il Kairos tour a Caserta il 19CASERTA – Giovedì 19 marzo 2026, alle 21, Simona Molinari sarà protagonista di un concerto presso il Cinema Teatro di Pace di Caserta per Teatro in jazz. L’artista, tra le voci più raffinate e riconos ... ecodicaserta.it

Simona Molinari: IL CORAGGIO DI ESSERE DONNA --------------------------- Versione completa ed XL dell'intervista con Simona Molinari sul suo splendido spettacolo "la donna è mobile" , un tributo alle donne d'arte che hanno avuto il coraggio di essere davver - facebook.com facebook

"La donna è mobile. E questo spaventa l'uomo che non può controllarla". Intervista a Simona Molinari (di G. Isman) x.com