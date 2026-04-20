"Sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno.". Così cantava Lucio Dalla ne "L’anno che verrà". E, in questi tempi difficili, non c’è auspicio migliore. Proprio al grandissimo cantautore bolognese renderà omaggio il concerto che Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto (nella foto), voce, pianoforte e sax, terranno mercoledì 22 aprile al teatro Facchini di Medolla per il festival "Crossroads". "La donna è mobile", ricorda invece Simona Molinari che, accompagnata da una band tutta al femminile, giovedì 23 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena (per il festival "L’Altro Suono") proporrà un viaggio dedicato proprio alle donne, alla loro forza e alla loro complessità: il concerto attraverserà repertori e linguaggi diversi, dall’opera a Billie Eilish, perché – anche in musica – le donne sono un mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre stelle per Dalla . E Simona, donna mobile

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