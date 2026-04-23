L’allarme dell’Uap | 50 mln a farmacie mentre sanità italiana è in crisi profonda

L’Unione nazionale ambulatori e poliambulatori ha lanciato un'allerta riguardo a una cifra di 50 milioni di euro destinata alle farmacie italiane. La stessa organizzazione evidenzia come questa somma venga assegnata in un momento in cui il sistema sanitario nazionale attraversa una crisi profonda. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato, senza ulteriori commenti o analisi sul motivo di questa distribuzione di fondi.

(Adnkronos) – La Uap, l'Unione nazionale ambulatori e poliambulatori, con tutte le organizzazioni sanitarie che la costituiscono, per voce della presidente, Mariastella Giorlandino, esprime "forte preoccupazione per la proposta del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che chiede di destinare 50 milioni di euro al potenziamento della sanità di prossimità attraverso l’attivazione di 20.000 farmacie pubbliche. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Sanità, l’allarme dell’Uap: “Tariffe sottocosto e regole diseguali, così è a rischio la qualità delle cure” Sanità diffusa: 50 milioni per trasformare le farmacie in poli mediciDurante il convegno dal titolo Salute, prevenzione e risorse: le sfide tenutosi a Roma, Marcello Gemmato ha illustrato il piano per potenziare la... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Farmaci a rischio | l’allarme per frenare il blocco delle cure; Sciopero sanità privata l’OFI | Tutela dei fisioterapisti centrale per la qualità delle cure. L'allarme dell'Uap: 50 mln a farmacie mentre sanità italiana è in crisi profondaMariastella Giorlandino, presidente Uap: 'Forte preoccupazione per la proposta del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato di investire risorse pubbliche su realtà non idonee, per configurazione ... adnkronos.com