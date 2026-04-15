Durante un convegno a Roma dedicato a salute, prevenzione e risorse, è stato annunciato un piano con un investimento di 50 milioni di euro volto a trasformare le farmacie in poli medici. Il rappresentante del governo ha presentato questa iniziativa che mira a potenziare la rete delle farmacie, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di attuazione.

Durante il convegno dal titolo Salute, prevenzione e risorse: le sfide tenutosi a Roma, Marcello Gemmato ha illustrato il piano per potenziare la rete delle farmacie attraverso un investimento governativo di 50 milioni di euro. L’obiettivo è trasformare questi presidi in centri di assistenza sanitaria di prossimità, capaci di offrire servizi diagnostici e preventivi direttamente ai cittadini, alleggerendo la pressione sulle strutture ospedaliere. Una rete capillare per il territorio e i soggetti fragili. L’attuale infrastruttura sanitaria italiana conta circa 20.000 punti di riferimento tra farmacie pubbliche e private convenzionate, una presenza che garantisce assistenza anche nelle zone più isolate o montane dove i servizi sono meno frequenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità diffusa: 50 milioni per trasformare le farmacie in poli medici

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