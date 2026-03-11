Sanità l’allarme dell’Uap | Tariffe sottocosto e regole diseguali così è a rischio la qualità delle cure

L’Unione Nazionale delle Professioni Sanitarie ha lanciato un allarme riguardo alle tariffe sottocosto e alle regole diverse applicate nel settore. Il prossimo 14 marzo, al Teatro Brancaccio di Roma, si terrà un evento in cui si discuterà delle possibili ripercussioni sulla qualità delle cure. La questione riguarda soprattutto le disparità di trattamento tra diverse figure professionali e le conseguenze di queste pratiche.

Modererà Alessandro Cecchi Paone, con l'intervento, tra gli altri, del Monsignor Paglia, del professor Francesco Vaia e del Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, con i saluti del Presidente FNOMCEO Filippo Anelli. Il Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, garantisce il diritto alla salute at-traverso un modello misto regolato: strutture pubbliche e strutture private accreditate, entrambe inserite nella programmazione pubblica e sottoposte a regole comuni.

