Ecco i tre scenari di conflitto Russia-Nato secondo l’intelligence italiana

Secondo l’intelligence italiana, entro il 2030 potrebbero verificarsi crisi tra Russia e Nato in tre aree specifiche: Narva, il corridoio di Suwa?ki e il Mare di Barents. Questi sono i tre scenari considerati come possibili punti di tensione tra le parti, con attenzione rivolta alle zone di confine e alle rotte strategiche. La valutazione si basa su analisi di intelligence relative a potenziali sviluppi nel prossimo decennio.

Narva, corridoio di Suwalki, Mare di Barents. Sono questi i tre possibili teatri di una crisi tra Russia e Nato immaginati dall’intelligence italiana entro il 2030. Non una previsione, ma un esercizio strutturato di analisi previsionale inserito nella nuova Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 presentata oggi dal prefetto Vittorio Rizzi, direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ovvero la struttura della Presidenza del Consiglio che coordina il lavoro delle agenzie d’intelligence italiane. È uno dei cinque «test GenAI» con cui i servizi hanno sperimentato l’uso dell’intelligenza artificiale generativa a supporto del lavoro analitico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Ecco i tre scenari di conflitto Russia-Nato secondo l’intelligence italiana Il Kazakistan produrrà munizioni secondo gli standard Nato per limitare la dipendenza dalla Russia. Mosca: “Mossa ostile”Negli ultimi giorni è tornato di prepotenza sotto ai riflettori il tema di una possibile adesione dell’Ucraina alla Nato. Leggi anche: 007 cercansi, al via la campagna di reclutamento dell’intelligence italiana: ecco quali sono i profili più richiesti (anche per le lauree umanistiche) Ecco quando scoppierà la terza GUERRA MONDIALE | Avv. Angelo Greco