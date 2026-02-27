Scherma Gran Premio giovanissimi oro a squadre per le ragazze

Le ragazze del Circolo Schermistico Forlivese si sono aggiudicate l’oro nel torneo a squadre del Gran premio giovanissimi di Caorle, portando a casa una vittoria importante. La competizione ha visto la partecipazione di numerose formazioni provenienti da diverse regioni, con le giovani atlete che hanno dato prova di grande determinazione e abilità nel corso della finale.

Il Circolo Schermistico Forlivese torna dal Gran premio giovanissimi a squadre di Caorle con una strepitosa medaglia d’oro ottenuta dal team femminile nella categoria Bambine-Giovanissime. La squadra 2 del sodalizio forlivese – composta Anita Casacci, Anita Gentili, Gaia La Biunda ed Elena Salvadori – è perfetta sin dal mattino, vincendo tutte le sfide della fase a gironi. Nel tabellone a eliminazione diretta, le giovani forlivesi non perdono un colpo: travolgono le reggiane del Koala 36-27 negli ottavi, nei quarti il Cus Pavia 36-22 mentre in semifinale 33-30 la Polisportiva Scherma Bergamo. La finalissima è una formalità: il Circolo Schermistico Forlivese si impone nettamente 36-20 sulle Lame Friulane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scherma. Gran Premio giovanissimi, oro a squadre per le ragazze Scherma: Gran Premio Giovanissimi. Leonardo Matera sfiora la vittoria. Allegra Manghi si piazza settimaPassione, divertimento e una buona dose di agonismo si sono incrociati sulle pedane del Palaindoor di Udine, che ha ospitato la seconda prova... Scherma: ottimo risultato per il team maschile di spada. Quarto posto per le ragazze. Argento ai regionali a squadreOttimo risultato per la squadra maschile di spada dell’Ama Scherma Koala al campionato regionale a squadre categoria Assoluti, che ha visto in pedana... Argomenti discussi: Pallamano, arti marziali, pattinaggio, scherma. Scherma. Gran Premio giovanissimi, oro a squadre per le ragazzeIl Circolo Schermistico Forlivese torna dal Gran premio giovanissimi a squadre di Caorle con una strepitosa medaglia d’oro ottenuta dal team femminile nella categoria Bambine-Giovanissime. La squadra ... sport.quotidiano.net Scherma. Trofeo del Granducato ’Raggetti’ in trionfoLa terza e ultima tappa della decima edizione del Trofeo Granducato - la massima competizione dedicata al fioretto nelle categorie del Gran Premio Giovanissimi (under 14) e aperta alla partecipazione ... lanazione.it