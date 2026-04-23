L’agonia di Meloni il narcisismo di Conte e l’Italia che non si sente tanto bene

Nella giornata di ieri, si è verificata una nuova crisi politica che ha portato alla caduta di un muro simbolico all’interno di Palazzo Chigi, la sede del governo. La scena si inserisce in un quadro di tensioni tra le principali figure politiche nazionali, mentre l’Italia affronta difficoltà di natura economica e sociale, alimentando un clima di incertezza. Le vicende di ieri si inseriscono in un contesto di continui cambiamenti e scontri tra le forze politiche.

Ieri è caduto un altro muro di quella fortezza Bastiani che è Palazzo Chigi, cioè la favoletta dei conti in ordine. L’Italia resta sotto procedura d’infrazione perché, secondo i dati Eurostat, lo scorso anno il deficit italiano si è attestato al 3,1 per cento, cioè 0,1 punti per cento al di sopra della soglia fissata dall’Unione europea. Per capirci, entro la fine dell’anno, l’Italia è destinata a superare la Grecia come paese più indebitato dell’Unione europea. Ma la notizia peggiore è un’altra: l’Italia ha il debito pubblico più alto d’Europa e il governo rivede al ribasso le stime della crescita del Pil. Non ci sono dunque le risorse per rilanciare un Paese fermo, malgrado i soldi del Pnrr.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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