Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si lascia andare a una battuta dura durante l’intervista a DAZN. Il tecnico si dice preoccupato per l’infortunio di Di Lorenzo, che potrebbe essere un problema al crociato. “Giocando così tanto si ammazza il calcio”, afferma, criticando indirettamente le scelte di programmazione e il rischio di infortuni. Conte, visibilmente arrabbiato, non nasconde la preoccupazione per il suo giocatore e per la salute di tutta la squadra.

Inter News 24 Conte a DAZN, nonostante la vittoria sulla Fiorentina, il tecnico leccese non nasconde la propria rabbia. Conte a DAZN ha analizzato con estrema lucidità e un pizzico di veleno il momento attuale del club partenopeo. Nonostante il successo per 2 a 1 ottenuto contro i viola, l’ex commissario tecnico della Nazionale è apparso visibilmente scosso. La nota dolente della serata è rappresentata dalle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, il difensore instancabile e leader dello spogliatoio azzurro, uscito anzitempo dal rettangolo verde. Il tecnico dei campani ha espresso tutta la sua frustrazione per una situazione che rischia di compromettere il cammino della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte a DAZN: «Infortunio Di Lorenzo? Pare si tratti del crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio!»

Approfondimenti su Conte DaZN

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.

Il tecnico del Napoli, Luciano Conte, si è scagliato duramente contro l’infortunio del suo giocatore, Lorenzo Di Lorenzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conte DaZN

Argomenti discussi: La delusione di Conte e Buongiorno dopo la sconfitta a Torino Streaming | DAZN IT; Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato; Juve-Napoli: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Napoli 3-0, Conte nel post partita: Rigore? Speriamo ci sia sempre onestà. Ci stiamo attrezzando per i miracoli.

Antonio Conte è un fiume in piena dopo l'infortunio di Di Lorenzo: le sue parole a DAZNLe parole nel post partita del tecnico del Napoli dopo l'infortunio del capitano della squadra. msn.com

Conte a Dazn: Infortunio al crociato per Di Lorenzo! Giocare così tanto ammazza i ragazziAl termine del match tra Napoli e Fiorentina, vinto dai partenopei con il risultato di 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico degli azzurri, Antonio Conte. Di Lorenzo ... tuttonapoli.net

Non c’è tregua per il Napoli e Conte che aveva giocato tutti i minuti in questa Serie A è costretto ad uscire in #NapoliFiorentina #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. "Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto - facebook.com facebook