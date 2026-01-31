Conte a DAZN | Infortunio Di Lorenzo? Pare si tratti del crociato giocando così tanto si ammazza il calcio!

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si lascia andare a una battuta dura durante l’intervista a DAZN. Il tecnico si dice preoccupato per l’infortunio di Di Lorenzo, che potrebbe essere un problema al crociato. “Giocando così tanto si ammazza il calcio”, afferma, criticando indirettamente le scelte di programmazione e il rischio di infortuni. Conte, visibilmente arrabbiato, non nasconde la preoccupazione per il suo giocatore e per la salute di tutta la squadra.

Inter News 24 Conte a DAZN, nonostante la vittoria sulla Fiorentina, il tecnico leccese non nasconde la propria rabbia. Conte a DAZN ha analizzato con estrema lucidità e un pizzico di veleno il momento attuale del club partenopeo. Nonostante il successo per 2 a 1 ottenuto contro i viola, l’ex commissario tecnico della Nazionale è apparso visibilmente scosso. La nota dolente della serata è rappresentata dalle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, il difensore instancabile e leader dello spogliatoio azzurro, uscito anzitempo dal rettangolo verde. Il tecnico dei campani ha espresso tutta la sua frustrazione per una situazione che rischia di compromettere il cammino della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.

Il tecnico del Napoli, Luciano Conte, si è scagliato duramente contro l’infortunio del suo giocatore, Lorenzo Di Lorenzo.

