Conte a DAZN | Infortunio Di Lorenzo? Pare si tratti del crociato giocando così tanto si ammazza il calcio!
Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si lascia andare a una battuta dura durante l’intervista a DAZN. Il tecnico si dice preoccupato per l’infortunio di Di Lorenzo, che potrebbe essere un problema al crociato. “Giocando così tanto si ammazza il calcio”, afferma, criticando indirettamente le scelte di programmazione e il rischio di infortuni. Conte, visibilmente arrabbiato, non nasconde la preoccupazione per il suo giocatore e per la salute di tutta la squadra.
Inter News 24 Conte a DAZN, nonostante la vittoria sulla Fiorentina, il tecnico leccese non nasconde la propria rabbia. Conte a DAZN ha analizzato con estrema lucidità e un pizzico di veleno il momento attuale del club partenopeo. Nonostante il successo per 2 a 1 ottenuto contro i viola, l’ex commissario tecnico della Nazionale è apparso visibilmente scosso. La nota dolente della serata è rappresentata dalle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, il difensore instancabile e leader dello spogliatoio azzurro, uscito anzitempo dal rettangolo verde. Il tecnico dei campani ha espresso tutta la sua frustrazione per una situazione che rischia di compromettere il cammino della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Conte DaZN
Conte amaro dopo Napoli Fiorentina: «Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato… Oggi sono troppo inc***ato. Dicono che ci lamentiamo, ma…»
Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.
Conte è troppo incazzato: “Di Lorenzo probabile rottura del crociato, così il calcio muore”
Il tecnico del Napoli, Luciano Conte, si è scagliato duramente contro l’infortunio del suo giocatore, Lorenzo Di Lorenzo.
Ultime notizie su Conte DaZN
Argomenti discussi: La delusione di Conte e Buongiorno dopo la sconfitta a Torino Streaming | DAZN IT; Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercato; Juve-Napoli: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Napoli 3-0, Conte nel post partita: Rigore? Speriamo ci sia sempre onestà. Ci stiamo attrezzando per i miracoli.
Antonio Conte è un fiume in piena dopo l'infortunio di Di Lorenzo: le sue parole a DAZNLe parole nel post partita del tecnico del Napoli dopo l'infortunio del capitano della squadra. msn.com
Conte a Dazn: Infortunio al crociato per Di Lorenzo! Giocare così tanto ammazza i ragazziAl termine del match tra Napoli e Fiorentina, vinto dai partenopei con il risultato di 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico degli azzurri, Antonio Conte. Di Lorenzo ... tuttonapoli.net
Non c’è tregua per il Napoli e Conte che aveva giocato tutti i minuti in questa Serie A è costretto ad uscire in #NapoliFiorentina #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com
Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. "Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.