“Ho passato l’ultima settimana a pensare molto al motivo per cui ho scelto di vivere la vita che vivo. Tutti i sacrifici che faccio, il tempo trascorso lontano dai miei cari e tutta la pressione che ne deriva. Vincere gare o medaglie? No. Vuoi diventare uno sciatore che la gente ricorderà? No”. Comincia così un post Instagram di Atle Lie McGrath. Per intenderci: lo sciatore che dopo esser caduto nella seconda manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano–Cortina ha mollato tutto ed è andato a passeggiare nel bosco, per poi sedersi in mezzo al nulla nella neve in preda alla delusione. “Lo faccio perché mi fa sentire qualcosa. Ho provato quasi tutte le emozioni nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ricordate, fa bene passeggiare nel bosco e sedersi sotto un albero di tanto in tanto”: il messaggio di McGrath

“Capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non è semplice. Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto magro”: Marchisio parla dell’amico Chiellini“Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto magro, gli dico sempre che deve mangiare qualche bistecca in più”.

Claudio Marchisio su Giorgio Chiellini nella Juve: “Lo vedo tanto magro, io gli voglio tanto bene”Claudio Marchisio sa cosa servirebbe alla Juventus per tornare ai fasti del passato e spera che possa mettercelo il suo ex compagno Giorgio...