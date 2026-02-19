Il Tar boccia i ricorsi | resta il divieto di trasferta per i tifosi di Roma Napoli e Fiorentina

Il Tar del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina, determinando un’ulteriore limitazione agli spostamenti dei supporter. La decisione è arrivata dopo aver respinto i ricorsi presentati dalle associazioni dei tifosi, che contestavano le restrizioni imposte dal Ministero dell’Interno. Le ordinanze depositate oggi rigettano le richieste di sospensione temporanea delle norme, confermando che i divieti resteranno in vigore fino alla fine della stagione calcistica. La misura riguarda le partite in trasferta programmate nelle prossime settimane.

Il TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto, con quattro ordinanze depositate oggi (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), le domande cautelari presentate dalle associazioni dei tifosi di AS Roma, ACF Fiorentina e SSC Napoli contro i decreti del Ministero dell'Interno che hanno disposto il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica, ai sensi dell'art. 7-bis.1 della legge n. 401 del 1989, I provvedimenti erano stati adottati dopo gli scontri tra opposte tifoserie avvenuti lungo tratti autostradali, durante gli spostamenti verso gli impianti sportivi sede delle partite. Il Tar ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Divieto di trasferte, i tifosi di Napoli, Fiorentina, Lazio e Roma fanno ricorso al Tar: udienza fissata il 17 febbraio

Trasferte vietate, Tar Lazio conferma divieto per tifosi Roma, Fiorentina e Napoli

