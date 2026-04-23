Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni enti del Varesotto, confermando così l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La decisione riguarda la richiesta di modificare il nome dell’aeroporto, che era stato intitolato in passato all’ex premier. La vicenda si è protratta negli ultimi mesi, con diverse udienze e discussioni legali.

L’aeroporto di Milano Malpensa potrà restare, per ora, intitolato a Silvio Berlusconi. La prima sezione del Tar Lombardia, presidente Antonio Vinciguerra, ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate (Varese) contro l’intitolazione dello scalo all’ex leader di Forza Italia. I Comuni avevano provato a impugnare l’ordinanza dell’11 luglio 2024, con cui, dopo un iter iniziato nel 2023 con un ordine del giorno del Consiglio regionale lombardo e proseguito alla presidenza del Consiglio e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il dirigente dell’Enac competente per la Direzione territoriale di Milano Malpensa, aveva disposto l’intitolazione dello scalo “alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Berlusconi, il Tar respinge i ricorsi del comune di Milano e di quelli del Varesotto

Notizie correlate

Leggi anche: L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar boccia i ricorsi di Milano e di altri Comuni del Varesotto

Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar respinge i ricorsiIl Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Tar respinge i ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Berlusconi; Le ultime news sull'Aeroporto di Milano Malpensa Silvio Berlusconi (MXP); Aereo si blocca sul raccordo di Malpensa: decolli rallentati e voli in ritardo; Le domande del Comitato Territoriale Malpensa sulla chiusura della pista dell’aeroporto.

Malpensa, l’aeroporto resta intitolato a Berlusconi. Respinti tutti i ricorsi. FdI: Gli odiatori possono attaccarsi al tramIl Tar boccia il ricorso del Comune di Milano e di altri 3 municipi del Varesotto. Il consigliere regionale Marco Bestetti, oggi in Fratelli d’Italia ma in Forza Italia fino al 2022, invita gli opposi ... ilgiorno.it

Aeroporto di Malpensa resta intitolato a Berlusconi: Tar boccia i ricorsiL’aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, So ... tg24.sky.it

Il Tar della #Lombardia ha bocciato i ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto di #Malpensa a Silvio Berlusconi - facebook.com facebook

L'aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar boccia i ricorsi di Milano e di altri Comuni del Varesotto x.com