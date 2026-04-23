Lady, un Golden Retriever, trascorre le sue giornate accanto alla giovane Olivia, seguendola ovunque e vigilando su di lei senza interruzioni. La cagnolina resta sempre nei pressi della bambina, pronta a intervenire in ogni situazione. La presenza di Lady rappresenta un punto di riferimento costante, offrendo compagnia e protezione durante le attività quotidiane di Olivia.

? Cosa sapere La Golden Retriever Lady sorveglia costantemente la piccola Olivia in ogni momento della giornata.. L'istinto protettivo dell'animale si è manifestato fin dalla fase di gravidanza della madre.. Lady, una Golden Retriever con un istinto protettivo fuori dal comune, ha scelto Olivia come sua priorità assoluta, rifiutandosi di allontanarsi anche solo per un istante dalla piccola. Il legame profondo che si è instaurato tra l’animale e la bambina è diventato evidente attraverso una serie di momenti documentati, che mostrano come la cagnolina abbia assunto un ruolo di custode costante. Il percorso che ha portato a questa dedizione totale è iniziato molto tempo fa, durante il periodo in cui la madre di Olivia era ancora in stato di gravidanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lady, l’angelo a quattro zamiglie: custode instancabile di Olivia

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